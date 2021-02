Armie Hammer lascia la serie The Offer

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Travolto dalle accuse di cannibalismo avanzate dalle ex fidanzate,The: è lasul “making of” de Il Padrino L’incubo disembra non avere fine. Travolto dalle testimonianze di alcune ex fidanzate che lo accusano di essere un cannibale, la star di Chiamami Col Tuo Nome ha deciso dire un altro progetto. Dopo aver… L'articolo Corriere Nazionale.

gothicl0ly : Ma quelli che dicono “Manson viene criticato perché inquietante” ma anche no, Armie Hammer è mezzo psyco anche lui… - saerandoukas : sono sempre più convinto che la mia gatta sia figlia di Satans è da tutta la sera che fa versi strani e prima ha ce… - marimaripopox : @wtfshuly Uh si armie hammer re turbio grax x la advertencia - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Parla un’altra donna: l’attore, con cui si scriveva da qualche settimana, le ha detto che il caso che l’ha travolto è… - vuoiC0ndurreTu : RT @star3star3: Ad armie hammer piace questo elemento -

Ultime Notizie dalla rete : Armie Hammer

Rolling Stone Italia

... " Cercami ", sequel di " Chiamami col tuo nome " dal quale verrà tratto il nuovo, attesissimo film cone Timothèe Chalamet . Scopri qui tutto sul film Cercami . L'ultima estate di André ...Nei giorni scorsi la notizia della decisione didi abbandonare le riprese del film Shotgun Wedding ha tenuto banco sui media internazionali, ora un'altra novità riguardante la pellicola con protagonista una delle stelle più brillanti, ...Travolto dalle accuse di cannibalismo avanzate dalle ex fidanzate, Armie Hammer lascia The Offer: è la serie sul “making of” de Il Padrino L’incubo di Armie Hammer sembra non avere fine. Travolto dall ...Nei giorni scorsi la notizia della decisione di Armie Hammer di abbandonare le riprese del film Shotgun Wedding ha tenuto banco sui media internazionali, ora un’altra novità riguardante la pellicola c ...