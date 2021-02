Arkady Rotenberg | “La villa sul Mar Nero è mia”

francesconuccio : Mi ricorda un po' i passaggi di #Putin fra le varie cariche: primo ministro, presidente, presidente ad interim, pr… - claudioc : RT @ilpost: Il miliardario russo Arkady Rotenberg ha detto di essere il proprietario del grande palazzo al centro di una recente inchiesta… - ilpost : Il miliardario russo Arkady Rotenberg ha detto di essere il proprietario del grande palazzo al centro di una recent… - Andrej02295959 : @espressonline @repubblica Miliardario russo: il presunto palazzo di Putin è in realtà il mio. L'oligarca russo di… - CarolinaDElia_ : Arkady Rotenberg: “Il palazzo sul Mar Nero? Non è di Putin: è mio” -

Ultime Notizie dalla rete : Arkady Rotenberg

Ieri il miliardario, amico di Putin, ha dichiarato di essere il proprietario del palazzo e di aver avviato i lavori per trasformare in un hotel la struttura, che, quanto emerge dal ...Ieri il miliardario, amico di Putin, ha affermato di essere il proprietario del palazzo e di aver avviato i lavori per trasformare in un hotel la struttura, che, a quanto emerge dal ...Arkady Rotenberg nella conferenza stampa dichiara che possiede lui il complesso residenziale. Mostrava documenti e contratti firmati anni fà.Secondo weekend consecutivo di proteste in Russia. Oltre 5 mila persone sono state arrestate. Tra queste ci sarebbero anche 80 giornalisti.