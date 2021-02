ARCURI, VIDEO CONFERENZA STAMPA/ "Entro fine marzo vaccinati 7 milioni italiani" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Drive through tamponi e Drive In sui vaccini: lo stato dell'arte " Osservo con qualche ansia l'andamento della campagna vaccinale quotidiano: non posso che ringraziare la moltitudine di persone ... Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 5 febbraio 2021) Drive through tamponi e Drive In sui vaccini: lo stato dell'arte " Osservo con qualche ansia l'andamento della campagna vaccinale quotidiano: non posso che ringraziare la moltitudine di persone ...

ItaliaViva : A differenza di quanto promesso da Arcuri, non è stato ancora presentato un piano vaccinale esecutivo che tenga con… - repubblica : Faraone (Iv): 'Ci hanno riproposto Azzolina, Bonafede e Arcuri. Per noi non va bene' - chetempochefa : Domenica a #CTCF su @RaiTre dalle 20 con @fabfazio: ?? @SusanSarandon ?? @GioPanariello @marcogiallini ?? Riccardo… - AdrianaSpappa : #Arcuri: gli italiani che non ci sono più, GRAZIE O A CAUSA del coronavirus, sono oltre novanta mila ??????? Costui m… - AdrianaSpappa : #Arcuri insiste con la fakenews del 'piano vaccinale approvato in Parlamento' ??????? -