Arcuri “In arrivo le prime dosi del vaccino AstraZeneca”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le249.600delarriveranno in Italia domani. La somministrazione potrà iniziare dalla prossima settimana”. Lo ha detto il commissario all'emergenza Covid, Domenico, nel corso di una conferenza stampa.“Abbiamo quasi finito la prima fase della vaccinazine, che comprende anziani nelle Rsa e operatori sanitari. Adesso inizieremo a vaccinare over ottanta. Per la seconda fase sarà necessario avere 13 milioni diinfatti comprende circa 6 milini e mezzo di persone”, ha proseguito.“Poi sarà la volta degli over sessanta con patologie critiche e vulnerabili. Poi si passerà al terzo gruppo: lavoratori dei servizi essenziali, le forze armate, polizia penitenziaria e carcerati. Infine sarà la volta di tuti gli altri”, ha proseguito.“Per ...