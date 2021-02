Arcuri: “Il piano vaccinale procede nonostante i tagli, oggi supereremo il milione” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Siamo il primo Paese europeo per numero persone vaccinate. I numeri sono a dimostrarvi che nonostante i tagli l’andamento della campagna sta procedendo a ritmi accettabili e le somministrazioni stanno aumentando costantemente”. Lo ha detto il commissario straordinario Domenico Arcuri durante la conferenza stampa nella sede di Invitalia sul piano vaccinale. “Nei primi di gennaio abbiamo vaccinato con una media di 80mila al giorno, nella seconda metà di gennaio con i tagli, ne sono stati somministrati la metà. Ora la media è tornata a salire con 83mila al giorno. Ieri sono somministrate 95mila dosi: il numero massimo in un giorno. Oggi credo che supereremo il milione di persone vaccinate” Leggi su dire (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Siamo il primo Paese europeo per numero persone vaccinate. I numeri sono a dimostrarvi che nonostante i tagli l’andamento della campagna sta procedendo a ritmi accettabili e le somministrazioni stanno aumentando costantemente”. Lo ha detto il commissario straordinario Domenico Arcuri durante la conferenza stampa nella sede di Invitalia sul piano vaccinale. “Nei primi di gennaio abbiamo vaccinato con una media di 80mila al giorno, nella seconda metà di gennaio con i tagli, ne sono stati somministrati la metà. Ora la media è tornata a salire con 83mila al giorno. Ieri sono somministrate 95mila dosi: il numero massimo in un giorno. Oggi credo che supereremo il milione di persone vaccinate”

Agenzia_Ansa : #Arcuri: il piano vaccinale funziona a pieno ritmo - Guarda la diretta - #ANSA #vaccini #pandemia #covid… - matteograndi : Solo in Italia il responsabile del piano vaccinale invece di spiegare perché migliaia di vaccini siano stati sommin… - ItaliaViva : A differenza di quanto promesso da Arcuri, non è stato ancora presentato un piano vaccinale esecutivo che tenga con… - blogLinkes : Arcuri: il piano vaccinale funziona a pieno ritmo. In arrivo le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca… - michele_raggi : RT @lucianocapone: Il piano di approvvigionamento dei vaccini è complicato però, gentile Commissario Arcuri, in questa battaglia contro le… -