Apple brevetta un cavo che non si rompe (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Foto: Apple)Uno degli accessori più venduti nell’ecosistema Apple è il cavo di ricarica dei vari dispositivi. Visto l’uso intensivo e quotidiano, infatti, tende a rovinarsi in prossimità della parte terminale, con la guaina protettiva che si crepa e dunque si rompe lasciando scoperti i fili interni finché risulta impossibile la ricarica. Ma un nuovo brevetto dovrebbe allungare in modo sensibile la vita di questo fondamentale cavo, in attesa che venga eliminato definitivamente con le tecnologie wireless. La definizione del cavo protagonista del brevetto depositato dai californiani è “Cable with Variable Stiffness” che si può tradurre come “cavo dalla rigidità variabile”. Dato che la parte più interessata dal fenomeno è quella appena prima dello spinotto, la soluzione ... Leggi su wired (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Foto:)Uno degli accessori più venduti nell’ecosistemaè ildi ricarica dei vari dispositivi. Visto l’uso intensivo e quotidiano, infatti, tende a rovinarsi in prossimità della parte terminale, con la guaina protettiva che si crepa e dunque silasciando scoperti i fili interni finché risulta impossibile la ricarica. Ma un nuovo brevetto dovrebbe allungare in modo sensibile la vita di questo fondamentale, in attesa che venga eliminato definitivamente con le tecnologie wireless. La definizione delprotagonista del brevetto depositato dai californiani è “Cable with Variable Stiffness” che si può tradurre come “dalla rigidità variabile”. Dato che la parte più interessata dal fenomeno è quella appena prima dello spinotto, la soluzione ...

