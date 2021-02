Appello di oltre 100 economisti europei: “Cancelliamo il debito detenuto dalla Bce e torniamo padroni del nostro destino” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Parte dalla Francia ma sta raccogliendo consensi tra gli accademici di diversi paesi europei la petizione che chiede la cancellazione dei debiti pubblici statali detenuti dalla Banca centrale europea. Tra i firmatari anche il celebre Thomas Piketty e una ventina di economisti italiani tra cui Nicola Acocella e Leonardo Becchetti. Sostegni per l’Appello arrivano anche da Germania, Irlanda, Belgio, Spagna, Svizzera, Grecia, Svezia, Portogallo, Ungheria e Gran Bretagna. Una proposta simile era stata avanzata dal presidente del parlamento europeo David Sassoli, lo scorso novembre. Gli estensori del documento, pubblicato su diversi quotidiani europei, rimarcano come ormai il 25% dei debiti europei sia ormai in mano alla Bce. E’ il risultato di sei anni di programmi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) ParteFrancia ma sta raccogliendo consensi tra gli accademici di diversi paesila petizione che chiede la cancellazione dei debiti pubblici statali detenutiBanca centrale europea. Tra i firmatari anche il celebre Thomas Piketty e una ventina diitaliani tra cui Nicola Acocella e Leonardo Becchetti. Sostegni per l’arrivano anche da Germania, Irlanda, Belgio, Spagna, Svizzera, Grecia, Svezia, Portogallo, Ungheria e Gran Bretagna. Una proposta simile era stata avanzata dal presidente del parlamento europeo David Sassoli, lo scorso novembre. Gli estensori del documento, pubblicato su diversi quotidiani, rimarcano come ormai il 25% dei debitisia ormai in mano alla Bce. E’ il risultato di sei anni di programmi di ...

