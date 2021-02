Appello di 100 economisti europei: patto Stati-BCE per cancellare il debito (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – cancellare i debiti pubblici detenuti dalla BCE per facilitare la ricostruzione sociale ed ambientale post-pandemia. È l’Appello rivolto da più di 100 economisti europei a Francoforte. La proposta è stata elaborata da un gruppo di economisti francesi, fra i quali Laurence Scialom e Gaël Giraud, e già sottoscritta da molti loro colleghi, tra cui Thomas Piketty. Nella lettera – inviata a 9 testate europee, in Italia ad Avvenire – si sottolinea che il 25% del debito pubblico detenuto dalla Banca Centrale Europea: “dobbiamo a noi stessi il 25% del nostro debito. Se rimborsiamo questa somma, dovremo trovarla altrove prendendola nuovamente in prestito per far girare il debito invece di investirla oppure aumentando l’imposta oppure abbassando la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) –i debiti pubblici detenuti dalla BCE per facilitare la ricostruzione sociale ed ambientale post-pandemia. È l’rivolto da più di 100a Francoforte. La proposta è stata elaborata da un gruppo difrancesi, fra i quali Laurence Scialom e Gaël Giraud, e già sottoscritta da molti loro colleghi, tra cui Thomas Piketty. Nella lettera – inviata a 9 testate europee, in Italia ad Avvenire – si sottolinea che il 25% delpubblico detenuto dalla Banca Centrale Europea: “dobbiamo a noi stessi il 25% del nostro. Se rimborsiamo questa somma, dovremo trovarla altrove prendendola nuovamente in prestito per far girare ilinvece di investirla oppure aumentando l’imposta oppure abbassando la ...

