Apex Legends | ritorna l’evento Anniversary Collection

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Con l’arrivo dell’Event, nuovi oggetti e ricompense esclusive saranno ottenibili suSono già passati due anni dalla nascita di, free-to-play dello studio americano Respawn Entertainment ed Electronic Arts. Nonostante inizialmente, nessuno aveva dato troppo peso a questo gioco, nel corso dei mesi si è creata un’ampia e solida community. Stagione dopo stagione, questo battle royale è cresciuto in modo esponenziale diventando, ad oggi, uno dei migliori esponenti del genere. Ambientato nello stesso universo di Titanfall,continua a coinvolgere i giocatori con nuove leggende. Ispirandosi a lavori del calibro di Overwatch, Team Fortress 2, Halo e Destiny, il gioco è in continuo aggiornamento ...

Per celebrare il secondo anniversario die ringraziare tutte le Leggende giunte nell'Arena, EA e Respawn Entertainment rilasceranno nuove ricompense e modalità per giocare al Battle Royale più amato dai fan. Dal 9 al 23 febbraio,...Nel frattempo il numero di giochi disponibili continua a crescere: nel post celebrativo Nvidia ha annunciato l'aggiunta di trenta nuovi giochi nel corso di febbraio, tra cuiSeason 8 , ...Con l'arrivo dell'Anniversary Collection Event, nuovi oggetti e ricompense esclusive saranno ottenibili su Apex Legends. Scopriamole insieme!Western Digital ha realizzato una scheda di memoria per Nintendo Switch dedicata ad Apex Legends, il titolo in uscita a marzo su Switch ...