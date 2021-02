Aperto al pubblico il Presepe di Sabbia a Lignano Sabbiadoro

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Potenza e meraviglia del mare e delladi! Dopo quasi tre mesi dalla loro realizzazione, ancora perfettamente integre, le sculture del2020 attendono i visitatori. A partire da lunedì 8 febbraio si potrà finalmente varcare in tutta sicurezza la soglia del tendone bianco allestito accanto alla Terrazza a Mare; l’ambiente è ancora più ampio e capiente rispetto alle passate edizioni proprio per poter assicurare il necessario distanziamento. Quello che all’origine era sembrato un azzardo si è trasformato in una splendida possibilità di ripartenza – per quanto simbolica, precaria e sospesa al filo della dinamica del contagio – che sta dando ragione alla scelta e agli sforzi sinergici tra Comune,doro Gestioni e l’associazione Dome aghe e savalon d’aur, ora impegnati, ...

