Antonella Elia rivela l'amore passato con la star dei Guns'n'Roses (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una conoscenza ha rivelato un insospettabile segreto che coinvolge Antonella Elia e uno dei musicisti più rappresentativi e corteggiati dagli anni '90 a oggi. La sua relazione più nota è quella chiusa recentemente con Pietro Delle Piane, che avrebbe dovuto condurre la coppia all'altare ma che è finita pochi mesi fa: ad annunciarlo è stata proprio Antonella in trasmissione. I due erano già usciti provati dall'esperienza di Temptation Island e qualche tempo dopo, di fronte a un ultimatum posto da Antonella, lui ha preferito andarsene da casa della Elia e chiudere la relazione. Antonella ne ha sofferto molto e non sembra voler tornare sui suoi passi anche se sembra che lui stia cercando il coraggio di tornare sui suoi passi. Se questa è la relazione più recente e ...

