Anticipazioni Grande Fratello Vip, stasera in tv: chi sono i vip al televoto, chi rischia l'eliminazione, quando finisce, Dayane Mello, cosa vedremo venerdì 5 febbraio 2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) E' tutto pronto per un'altra imperdibile ed emozionante puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera per l'appuntamento del venerdì. Il GF Vip torna dopo pochi giorni dalla messa in onda ed è pronto ad entrare nelle case degli italiani con nuove avventure tutte da vivere. Il reality, a un passo dalla fine (che ci sarà il 1 marzo) continua a regalare al pubblico tante emozioni, risate, divertimento e momenti di Grande commozione. Grande Fratello Vip: chi sono i vip al televoto a rischio eliminazione Chi vuoi salvare? A questa domanda dovrà rispondere il pubblico da casa perché questa sera si dovrà deciderà tra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet. Le due "vippone" sono al televoto: chi di loro non ...

