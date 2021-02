Animalisti domani a piazza del Popolo contro la sperimentazione sui macachi: ‘Ci vorrebbe un’altra Green Hill!’ (Di venerdì 5 febbraio 2021) Aveva fatto ben sperare la decisione del Consiglio di Stato lo scorso gennaio 2020 che disponeva la sospensione provvisoria della sperimentazione su 6 esemplari di macachi coinvolti nel progetto Light-Up, creato dalle Università di Torino e di Parma. E poiché la Direzione generale del Ministero della Salute non fu in grado di indicare alternative a tale pratica, il ministero, insieme ai due poli universitari, furono condannati a rifondere le spese legali alla LAV che aveva presentato ricorso. Purtroppo, a un anno di distanza, lo stesso Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza, scatenando la reazione infuriata degli Animalisti. Raggiungere Parma e Torino da Roma è praticamente impossibile nel fine settimana a causa delle attuali restrizioni che limitano gli spostamenti da una regione all’altra fino al 15 febbraio prossimo. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Aveva fatto ben sperare la decisione del Consiglio di Stato lo scorso gennaio 2020 che disponeva la sospensione provvisoria dellasu 6 esemplari dicoinvolti nel progetto Light-Up, creato dalle Università di Torino e di Parma. E poiché la Direzione generale del Ministero della Salute non fu in grado di indicare alternative a tale pratica, il ministero, insieme ai due poli universitari, furono condannati a rifondere le spese legali alla LAV che aveva presentato ricorso. Purtroppo, a un anno di distanza, lo stesso Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza, scatenando la reazione infuriata degli. Raggiungere Parma e Torino da Roma è praticamente impossibile nel fine settimana a causa delle attuali restrizioni che limitano gli spostamenti da una regione all’altra fino al 15 febbraio prossimo. I ...

