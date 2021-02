Animali Fantastici 3 | riprese sospese Perche?

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Ancora guai per il terzo film di. Nelle ultime ore è stato infatti annunciato che ledel nuovo capitolo del franchise cinematografico sono state interrotte.si sono interrotte ledi3? La sospensione è avvenuta dopo che una delle persone coinvolte nella produzione è risultato positivo al Covid. In precedenza, anche un’altra produzione della Warner Bros. in Inghilterra è stata costretta a fermarsi temporaneamente, ovvero quella di The Batman di Matt Reeves, a causa della positività di Robert Pattinson. L’indiscrezione Secondo le indiscrezioni pubblicate dal Daily Mail, qualcuno del cast principale ha contratto il virus in una variante particolarmente aggressiva, quella proveniente dal Sud ...

Il ciak di3 torna in pausa, per la terza volta: le riprese nel Regno Unito del terzo capitolo della saga cinematografica fantasy sono state appena fermate a causa della presenza nel cast di ...