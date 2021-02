Andrea Roventini/ Economista vicino al M5s: 'Draghi manterrà reddito di cittadinanza' (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'Economista, indicato dal Movimento 5 Stelle nel 2018 come possibile ministro del Tesoro di un governo pentastellato, ha analizzato la situazione politica ai microfoni de Il Fatto Quotidiano e, nel ... Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 5 febbraio 2021) L', indicato dal Movimento 5 Stelle nel 2018 come possibile ministro del Tesoro di un governo pentastellato, ha analizzato la situazione politica ai microfoni de Il Fatto Quotidiano e, nel ...

ayrvian : Anche a Lui, come in precedenza accaduto al suo sponsor @luigidimaio Mario Draghi ha fatto un'ottima impressione !… - MassimoBenesse1 : @albertobisin Contigenti? Boh, nel 2019 Roventini diceva: “Questo però Mario Draghi l’ha cambiato. Sì, e come itali… - defra_andrea : RT @micheleboldrin: A dir stronzate per trovare una sedia al sole, fra Pisa e Pescara, oramai fanno ogni giorno a gara. - pacapitale : L'economista Andrea Roventini interviene su Draghi e il governo - Open_gol : Parla l’economista che Di Maio voleva al ministero del Lavoro -