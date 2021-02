Andrea Roncato si scaglia contro Barbara D’Urso e Signorini (Di venerdì 5 febbraio 2021) Andrea Roncato, ha specificato quale fosse il motivo per cui è stato ospite nel salotto della D’Urso e che non era su intenzione parlare della Orlandi. Proprio riguardo all’intervista rilasciata a Barbara D’Urso in diretta su Canale 5, Andrea Roncato ha confidato di essersi sentito in imbarazzo per le domande che gli sono state rivolte sul suo rapporto con la ex moglie Stefania Orlando. “La domanda sul perché io e Stefania ci fossimo lasciati, che mi ha rivolto la D’Urso, mi ha colto di sorpresa, visto che ero andato lì per parlare della mia carriera e non certo della mia ex. Imbarazzato, ho risposto che lei a un certo punto se n’è andata via e ha avuto un’altra storia. Poi, però, ho aggiunto anche che non ero stato un bravo marito e che quindi non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021), ha specificato quale fosse il motivo per cui è stato ospite nel salotto dellae che non era su intenzione parlare della Orlandi. Proprio riguardo all’intervista rilasciata ain diretta su Canale 5,ha confidato di essersi sentito in imbarazzo per le domande che gli sono state rivolte sul suo rapporto con la ex moglie Stefania Orlando. “La domanda sul perché io e Stefania ci fossimo lasciati, che mi ha rivolto la, mi ha colto di sorpresa, visto che ero andato lì per parlare della mia carriera e non certo della mia ex. Imbarazzato, ho risposto che lei a un certo punto se n’è andata via e ha avuto un’altra storia. Poi, però, ho aggiunto anche che non ero stato un bravo marito e che quindi non ...

zazoomblog : Andrea Roncato si sfoga: Barbara dUrso mi ha messo in imbarazzo ero andato da lei per parlare di altro - #Andrea… - GiuseppeporroIt : Andrea Roncato spara a zero su Barbara d’Urso, sul GF VIP e su Simone Gianlorenzi: ecco cosa ha dichiarato #gfvip… - blogtivvu : Andrea Roncato attacca Barbara d’Urso, il #GFVip e il marito di Stefania Orlando: ecco che succede - giornali_it : Andrea Roncato: “Hanno fatto vedere solo una parte dell’intervista a Stefania, potrei denunciarli” #5febbraio… - disilluso_ : Ho visto una foto di Andrea Roncato oggi e non l'ho riconosciuto. -