Anche la Svezia vuole il passaporto vaccinale e le altre notizie sul virus

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Un documento che crea discriminazioni, il calo dei contagi in India, lettera aperta per la condivisione dei dati sul genoma del sars-cov-2: l’attualità sulla pandemia. Leggi

La Danimarca e lahanno annunciato di voler introdurre un passaporto vaccinale entro l'estate, scrive il Guardian . L'idea si sta facendo stradanegli Stati Uniti, aggiunge il New York ...La Spagna e il Portogallo sono praticamente tutte rosso scuro, a parte alcune regioni del Nord della Spagna, dello stesso coloreil Sud della Francia, parte della, Repubblica Ceca, ...Un documento che crea discriminazioni, il calo dei contagi in India, lettera aperta per la condivisione dei dati sul genoma del sars-cov-2: l’attualità sulla pandemia. Leggi ...Nuove mappe rischio covid Ue, nella zona rosso scuro ci sono anche la Provincia di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia.