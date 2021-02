Anche Google pensa di bloccare il tracciamento pubblicitario su Android (Di venerdì 5 febbraio 2021) Android (Getty Images)Google sta valutando di adottare a sua volta per Android un sistema anti-tracking come quello che ha messo a punto Apple, per contenere il tracciamento dei dati da parte degli sviluppatori delle app. Big G, insomma, sembrerebbe intenzionato a seguire Cupertino sulla via di un’autorizzazione esplicita da parte degli utenti all’uso dei dati di navigazione in ambiente Android. Bloomberg cita dipendenti di Google a conoscenza del progetto. A The Verge un portavoce dell’azienda ha detto che la multinazionale è “sempre alla ricerca di modi per lavorare con gli sviluppatori per alzare il livello della privacy, consentendo al contempo un ecosistema di app sano e supportato dalla pubblicità”. Frase detta non a caso, dato che la mossa di Cupertino ha fatto saltare sulla ... Leggi su wired (Di venerdì 5 febbraio 2021)(Getty Images)sta valutando di adottare a sua volta perun sistema anti-tracking come quello che ha messo a punto Apple, per contenere ildei dati da parte degli sviluppatori delle app. Big G, insomma, sembrerebbe intenzionato a seguire Cupertino sulla via di un’autorizzazione esplicita da parte degli utenti all’uso dei dati di navigazione in ambiente. Bloomberg cita dipendenti dia conoscenza del progetto. A The Verge un portavoce dell’azienda ha detto che la multinazionale è “sempre alla ricerca di modi per lavorare con gli sviluppatori per alzare il livello della privacy, consentendo al contempo un ecosistema di app sano e supportato dalla pubblicità”. Frase detta non a caso, dato che la mossa di Cupertino ha fatto saltare sulla ...

Bene, ora Google starebbe cercando di riportare le medesime funzioni anche sui suoi dispositivi ma con una piccola ma sostanziale differenza, ossia senza l'implementazione di alcuna componentistica

condivisione e inclusione delle diversità per migliorare non solo sé stessa, ma anche la propria ... Il podcast sarà disponibile su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Differenze " L'iniziativa

Apple sta preparano il lancio di diversi nuovi accessori ed auricolari per i loro dispositivi. Quali vedremo nel corso di questo 2021?. Il 2020 ci ha lasciato con un'intera gamma di nuovi

Big G come Apple studia sistemi per contenere l'invasività dei sistemi di tracciamento delle app, sfruttando la strategia già messa a punto per Chrome

