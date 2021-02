Ancelotti | “Contro lo United due sconfitte Per domani cambieremo qualcosa”

Leggi su alfredopedulla

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Manchester United. Queste le parole del tecnico: "Abbiamo giocato due partite contro lo United in casa e abbiamo sempre perso. Dobbiamo cambiare. Dovremo giocare in maniera diversa, altrimenti arriverà un'altra sconfitta. Giocheremo con una strategia diversa e vediamo se funzionerà. L'aspetto mentale è molto importante ma dovremo fare anche qualcosa di diverso in campo. Faremo di tutto per metterli più in difficoltà rispetto a quanto fatto nelle partite precedenti".