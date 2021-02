Amici 20, eliminazione choc nella puntata di domani: tutte le anticipazioni (Di venerdì 5 febbraio 2021) nella puntata di domani 6 febbraio di “Amici”, tanti colpi di scena ed eliminazioni inaspettate. Ecco tutte le anticipazioni sull’appuntamento con il talent show. Un appuntamento esplosivo quello di domani 6 febbraio con il talent show più famoso di Mediaset “Amici 20“. nella puntata di domani, in onda su Canale 5, qualche conferma ma anche tante sorprese e colpi di scena inaspettati, nel L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 febbraio 2021)di6 febbraio di “”, tanti colpi di scena ed eliminazioni inaspettate. Eccolesull’appuntamento con il talent show. Un appuntamento esplosivo quello di6 febbraio con il talent show più famoso di Mediaset “20“.di, in onda su Canale 5, qualche conferma ma anche tante sorprese e colpi di scena inaspettati, nel L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

soundsblogit : Amici 20, anticipazioni puntata 6 febbraio 2021: un’eliminazione tra i cantanti - marperlo1 : #Amici20 una cosa fondamentale... non ve la prendete con gli altri allievi quando esce uno che piace. Amici, come… - nextojortini : RT @INLOVEWITHDS: NERA più della schiena di Irama per l'eliminazione di Evandro ma da una parte meglio così perché non sarebbe mai stato va… - INLOVEWITHDS : NERA più della schiena di Irama per l'eliminazione di Evandro ma da una parte meglio così perché non sarebbe mai st… - gralvst : il programma ha fatto di tutto per farlo uscire ed io non supererò mai la sua eliminazione perché tutto questo è in… -