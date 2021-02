America is back, Russia doesn't care. Grande freddo fra Biden e Putin (Di venerdì 5 febbraio 2021) America is back, Russia doesn’t care. All’indomani del primo discorso di politica estera del presidente Usa Joe Biden, il presidente russo Vladimir Putin bolla le sue parole come “una retorica molto aggressiva e non costruttiva”. “I messaggi che suonano come ultimatum per noi sono inammissibili”, ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, riferendosi alle richieste del presidente Americano di “liberare l’oppositore Alexei Navalny subito e senza condizioni”. Peskov ha riconosciuto che tra Russia e Usa c’è “una quantità enorme di differenze e approcci diversi alle questioni chiave”, ma ha anche affermato che Mosca desidera continuare a cooperare con Washington durante la presidenza Biden. “Ci aspettiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021)is’t. All’indomani del primo discorso di politica estera del presidente Usa Joe, il presidente russo Vladimirbolla le sue parole come “una retorica molto aggressiva e non costruttiva”. “I messaggi che suonano come ultimatum per noi sono inammissibili”, ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, riferendosi alle richieste del presidenteno di “liberare l’oppositore Alexei Navalny subito e senza condizioni”. Peskov ha riconosciuto che trae Usa c’è “una quantità enorme di differenze e approcci diversi alle questioni chiave”, ma ha anche affermato che Mosca desidera continuare a cooperare con Washington durante la presidenza. “Ci aspettiamo ...

Il primo elemento è nel linguaggio, nella dialettica e nella retorica, nelle scelte lessicali che nascondono significati, simboli e messaggi: innegabile che quell'" America is back " pronunciato da Joe Biden durante il suo primo discorso sulla politica estera serva a cancellare l'" America first " con cui Donald Trump aveva annunciato al mondo il suo desiderio di ...

... consigliere del sottosegretario agli Esteri incaricato per gli Affari europei (1975), e consulente della Presidenza del Consiglio sotto diversi governi "America is back, la diplomazia è tornata". Ed ...

