Amalfi | De Luca jr | ”Adottiamo anche qui il modello Genova” VIDEO

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Dalla riunione in programma domani mattina, convocata dal presidente della regione Campania Vincenzo Decon tutti gli enti interessati alla risoluzione delle problematiche causate dal cedimento del costone roccioso ad, ci si attende prima di tutto un cronoprogramma che sia in grado di indicare in quanto tempo sarà possibile ripristinare la viabilità della statale 163. Chiede di fare presto il sindaco di. Daniele Milano che naturalmente parteciperà alla riunione e che oggi ha ottenuto, su questo aspetto, la velocità degli interventi, il pieno sostegno del deputato del Partito Democratico Piero Deche si è recato adper un sopralluogo: “Occorre adottare qua ildicon il ponte Morandi – ha ...

Costiera amalfitana . Questa mattina alle ore 10:30, l'onorevole Piero De" figlio del governatore della Campania Vincenzo De" si recherà adper un sopralluogo nelle zone interessate dalla frana. Ad accompagnarlo il sindaco diDaniele Milano. Proprio ieri Vincenzo Desi è pronunciato sul terribile ...«Le immagini sono impressionati. Non ci voleva dopo un anno di pandemia, è un evento sconvolgente. Dobbiamo dichiarare lo stato di emergenza, è la priorità assoluta. Dobbiamo mettere in sicurezza il c ...Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca parla in dietta della problematica della frana di Amalfi. Si parla di un viadotto, dell'uso dei fondi del "Recovery Plan", finalmente qualcosa di ...