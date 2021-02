Altro che vittoria, a Renzi resta un pugno di mosche. Ormai irrilevante nella nuova maggioranza ha fallito l’obiettivo di rompere il patto tra M5S e Pd (Di venerdì 5 febbraio 2021) Matteo Renzi viene celebrato su molti media come il vincitore della partita politica appena conclusasi. Grande giocatore di poker, grande giocatore di scacchi, Grande Giocatore, “volpe dell’Arno”. Manco fosse Rommel, Grande Astuto etc. Indubbiamente se Renzi aveva come obiettivo l’abbattimento del governo Conte c’è riuscito, quindi ha vinto. Ma è stata vera vittoria? Perché se consideriamo quello che è successo immediatamente dopo, qualche dubbio viene. Intanto Giuseppe Conte ieri è stato, in un certo senso, incoronato leader dei Cinque Stelle dallo stesso Movimento dopo che lui, umilmente, come fece Augusto nei confronti del Senato, si era dimesso dando la sua disponibilità. E quindi ha ricompattato il Movimento stesso che prima di questa vicenda era diviso e percorso da varie correnti carsiche. Inoltre Conte è naturalmente candidato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Matteoviene celebrato su molti media come il vincitore della partita politica appena conclusasi. Grande giocatore di poker, grande giocatore di scacchi, Grande Giocatore, “volpe dell’Arno”. Manco fosse Rommel, Grande Astuto etc. Indubbiamente seaveva come obiettivo l’abbattimento del governo Conte c’è riuscito, quindi ha vinto. Ma è stata vera? Perché se consideriamo quello che è successo immediatamente dopo, qualche dubbio viene. Intanto Giuseppe Conte ieri è stato, in un certo senso, incoronato leader dei Cinque Stelle dallo stesso Movimento dopo che lui, umilmente, come fece Augusto nei confronti del Senato, si era dimesso dando la sua disponibilità. E quindi ha ricompattato il Movimento stesso che prima di questa vicenda era diviso e percorso da varie correnti carsiche. Inoltre Conte è naturalmente candidato ...

ItaliaViva : Non è una vittoria di un partito o dell'altro: è il fatto che l'Italia avrà un governo migliore. Quindi sì, sono co… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Centrodestra, i numeri al Senato dicono che è decisivo in ogni senso. Saprà essere unito… - il_pucciarelli : A me comunque stupisce chi crede, o fa finta di credere, che sbloccare i licenziamenti farebbe ripartire l'economia… - SilviaPrato1 : RT @Mau_Romeo: @Pasquitano Quello che, fra l'altro, insegna Diritto Sportivo alla LUISS (che collabora con il CONI) con Malagò altro docent… - Chiara98147500 : RT @Loutoppa: Possiamo parlare del giorno in cui Francesco è uscito e mentre Tommaso diceva che avrebbe preferito saperlo in un altro modo… -