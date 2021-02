Allarme per una nuova sfida social: ragazzini si lanciano contro le auto in corsa (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si chiama " planking challenge" e consiste nel cogliere di sorpresa gli automobilisti lanciandosi di fronte alle loro auto in corsa, o addirittura sedendosi o sdraiandosi sul cofano delle vetture . ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si chiama " planking challenge" e consiste nel cogliere di sorpresa glimobilisti lanciandosi di fronte alle loroin, o addirittura sedendosi o sdraiandosi sul cofano delle vetture . ...

vaticannews_it : #4febbraio @caritas_milano In #pandemia aumentate violenze sulle donne #Usa @USCCB a @HouseFloor pacchetto di aiuti… - carlaruocco1 : Quattro italiani su cinque non vogliono tornare alle #urne. Chi avvantaggia una #crisi che per quasi tutto il Paes… - Agenzia_Ansa : #Sci: frattura della tibia, #SofiaGoggia salta i Mondiali di Cortina #ANSA - tusciatimes : Tuscania, alle 19,09 suoneranno le campane delle chiese e le sirene di allarme per ricordare il terremoto - laura_lavespa : RT @ansa_ambiente: Secondo il rapporto di @Greenpeace_ITA “Il trucco c’è ma non si vede”, nei prodotti più comuni per il #makeup, dal #masc… -