Allarme in Campania, De Luca: “Vaccinazioni completate nel 2023. Ma ho paura delle varianti” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Come ogni venerdì il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si collega in diretta per fare il punto della situazione sull’emergenza coronavirus. Le parole di De Luca in diretta “La regione Campania è stata una delle regione che ha goduto per settimane della cosiddetta “zona gialla”. In questi giorni il tasso di positivi è estremamente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Come ogni venerdì il governatore della, Vincenzo De, si collega in diretta per fare il punto della situazione sull’emergenza coronavirus. Le parole di Dein diretta “La regioneè stata unaregione che ha goduto per settimane della cosiddetta “zona gialla”. In questi giorni il tasso di positivi è estremamente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

mattinodinapoli : Covid, il grande allarme di De Luca: «Forte ripresa dei contagi in Campania» - News_Editoria : Falco (Corecom Campania): “Allarme bullismo, sui social 6 minori su 10 hanno paura” - EdizGiorgione : Falco (Corecom Campania): 'Allarme bullismo, sui social 6 minori su 10 hanno paura' - - ottochannel : Carcere, il covid avanza in campania, è allarme - infoitinterno : Covid Italia, bollettino: 13.659 casi e 422 morti. Superate le 90 mila vittime, è già allarme scuole in Campania e… -