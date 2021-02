Alitalia | Commissione Ue e autorità italiane in contatto per terza tranche ristori

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) –Ue esono insulladida 73 milioni di euro perin modo di permetterle di far fronte alle conseguenze del Covid. La conferma arriva da una portavoce dell’esecutivo europeo che ha ricordato come Bruxelles abbia “già approvato due misure di sostegno sotto forma diadper i danni subiti dalla pandemia a settembre e a novembre scorsi”. Nessun commento infine sulle indiscrezioni che ritengono possibile un nuovo pacchetto di aiuti da 200 milioni per la compagnia aerea qualora si dovesse arrivare ad una nuova gara pubblica per la cessione degli asset. “In generale – ha detto la portavoce – spetta agli Stati membri valutare se ...

Il Messaggero

Ue e autorità italiane sono in contatto sulla terza tranche di ristori da 73 milioni di euro perin modo di permetterle di far fronte alle conseguenze del Covid . La conferma ...Il Decreto Rilancio ha stanziato per350 milioni quale indennizzo Covid, anticipandone ... Si punta quindi ad incassare innanzi tutto i 73 milioni residui , che laeuropea non ha ...Commissione Ue e autorità italiane sono in contatto sulla terza tranche di ristori da 73 milioni di euro per Alitalia in modo di permetterle di ...BRUXELLES - La Commissione Ue è "in contatto con le autorità italiane" sulla terza tranche di ristori da 73 milioni di euro ad Alitalia per far fronte alle conseguenze del Covid. Lo ha detto alla stam ...