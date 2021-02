Alfonso Signorini entra al GF Vip per incontrare Dayane Mello: ecco cosa si sono detti (Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ venuto a mancare il fratello di Dayane Mello Mercoledì in tarda mattinata è arrivata una tremenda notizia nella casa del Grande Fratello Vip 5, in particolare a Dayane Mello. Purtroppo il fratello di quest’ultima è venuto a mancare a causa di un tremendo incidente stradale in Brasile. Stando alle informazioni fornite, il 27enne si trovava da solo in auto e per cause ancora tutte da chiarire è uscito dalla sua carreggiata in autostrada invadendo l’altra. E proprio lì c’è stato uno scontro violentissimo con un camion e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Dopo l’annuncio della morte di Lucas, la gieffina è riuscita a parlare con i familiari in sudamerica, tra cui l’altro fratello Juliano, ma anche con sua figlia, nata dalla relazione con Stefano Sala. Ma nella casa di Cinecittà la modella ha ricevuto anche una ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ venuto a mancare il fratello diMercoledì in tarda mattinata è arrivata una tremenda notizia nella casa del Grande Fratello Vip 5, in particolare a. Purtroppo il fratello di quest’ultima è venuto a mancare a causa di un tremendo incidente stradale in Brasile. Stando alle informazioni fornite, il 27enne si trovava da solo in auto e per cause ancora tutte da chiarire è uscito dalla sua carreggiata in autostrada invadendo l’altra. E proprio lì c’è stato uno scontro violentissimo con un camion e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Dopo l’annuncio della morte di Lucas, la gieffina è riuscita a parlare con i familiari in sudamerica, tra cui l’altro fratello Juliano, ma anche con sua figlia, nata dalla relazione con Stefano Sala. Ma nella casa di Cinecittà la modella ha ricevuto anche una ...

