Alessio Bernabei | “Everest” il nuovo singolo fuori da venerdì 5 Febbraio

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Da, in radio e su tutte le piattaforme digitali, “” ildi. <<è nata a giugno, quando l’estate era alle porte ma dentro di me era ancora pieno inverno – racconta. Mi sono trovato a riflettere su tutte le volte in cui mi sono arreso e mi sono ricordato dei “sorrisi falsi a mia madre” e poi morivo sul letto, sempre solo, sempre stanco ma con il sogno dentro. Credevo di riuscire ad amare una persona senza amare me stesso, ma non credo sia possibile. Ho sempre voluto fare da paracadute agli altri per impedirgli di farsi male ma poi stavo male io.continua, è un invito a trovare la forza di affrontare i mille ...

Guardie pensi che, se c'è qualcuno che non ha mai dubitato di sé stesso in vita sua, quel qualcuno potrebbe essere lui. La realtà dei fatti, però, è molto più insidiosa di quanto non sembri ...E' uscito il nuovo singolo diEverest ( Zero11 Dischi ), brano scritto dallo stesso cantautore ex frontman dei Dear Jack (ne abbiamo parlato Qui ). Un pezzo in cui l'artista dimostra di essere pienamente a proprio ...05 feb 2021 - Era il leader (amatissimo dalle ragazzine) della band fenomeno del pop-rock italiano. Bagni di folla, festival, premi, copertine. Ma la parabola si consumò in fretta. A distanza di sei a ...La fama, i litigi, le delusioni, la mancata reunion, le volte in cui si è guardato allo specchio e si è detto: «sei un coglione». L’ex frontman del gruppo racconta il periodo più difficile della sua v ...