Alberto Bagnai | dalle lezioni sull’uscita dall’euro con attacchi al presidente Bce all’apertura a Draghi | “Economista come me”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) “non è stato eletto da nessuno e non ha alcun titolo per dettare la linea economica di uno Stato sovrano. L’attuale processo di integrazione condurrà l’Europa alla catastrofe (…) Proporre il commissariamento dell’Italia sul tema del debito pubblico è una strategia che serve a fare un favore a Berlino“. (7 agosto 2014). “L’euro è un gigantesco meccanismo di alterazione del libero mercato a nostro danno” (7 febbraio 2018). “A me sembra improprio che il massimo responsabile della stabilità finanziaria in Europa emetta degli allarmi, seppur poi velati e temperati, circa la tenuta delle banche di un paese che è sotto il controllo della sua vigilanza (26 ottobre 2018).”Unnon può dire che l’euro sia una buona idea, nessuno l’ha detto tranne qualche fenomeno da talk show” (16 giugno 2019). Così parlò l’e senatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Bagnai

E apertura nei confronti di Draghi arriva anche da un euroscettico come, responsabile economia del Carroccio: 'È pragmatico e saprà gestire il Recovery', spiega a La Stampa . Così ...E persino il senatore responsabile economico del Carroccio, che scrisse il libro euroscettico 'Il tramonto dell'euro', arriva a dire che le scelte di Draghi e le sue analisi ...Il leghista Alberto Bagnai si schiera dalla parte di Mario Draghi: "Da parte nostra non ci sono preclusioni, pregiudizi sul nome".Il rischio di farsi prendere dalla sindrome del loden, e cioè dall’euforia fanciullesca che condusse molti di noi a sdilinquirsi per Mario Monti, per la sua sobrietà, per il suo umorismo (buongiorno p ...