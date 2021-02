Agenzie viaggio: al lavoro per il rilancio del settore (Di venerdì 5 febbraio 2021) Da sinistra: Fabrizio Pace direttore A. C. A., Graziella Negri capogruppo delle Agenzie di viaggio, il sindaco Carlo Bo, la vice capogruppo Nuccia Faccenda, il responsabile Area Marketing del ... Leggi su gazzettadalba (Di venerdì 5 febbraio 2021) Da sinistra: Fabrizio Pace direttore A. C. A., Graziella Negri capogruppo delledi, il sindaco Carlo Bo, la vice capogruppo Nuccia Faccenda, il responsabile Area Marketing del ...

Nicole54509736 : @agenziediviaggi @striscia Intervento spregevole da parte dell @aiavadv contro le agenzie viaggio, benché in loro r… - moderati_crpiem : RT @crpiemonte: .@SilvioMagliano chiede un'informativa sui ristori alle agenzie di viaggio #opencrpiemonte - onefitmn : @TgLa7 Quindi arriveranno i ristori lunedì? Per tutti, anche x le agenzie di viaggio - jupivter : Le agenzie di viaggio offrono dei veri e propri tour nei bordelli tedeschi, che possono durare anche fino a 8 giorn… - BuyberaI : #Bergamo è un comune italiano di 119 476 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in #Lombardia. Scopri hotel, r… -