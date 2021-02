Agenda della Commissione europea 2021: intervento di Pacifico (Anief) al CESI (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – Tornare a un umanesimo che porti l’uomo al centro delle relazioni economiche e a riscoprire la propria socialità. È il messaggio lanciato da Marcello Pacifico, vicepresidente dell’accademia Europa della CESI e presidente nazionale Anief, intervenuto questa mattina a un incontro della confederazione. “Tra le conseguenze del Covid-19 ci dovrebbe essere una riflessione sociologica legata all’uomo animale sociale e politico che ha perso la sua socialità a dispetto di un’epidemia che ha messo a rischio la sua esistenza. Dunque, è fondamentale fare più incontri con le istituzioni e utilizzare l’accademia che ormai ha nome e prestigio per portare avanti queste iniziative”, ha spiegato. In merito al programma delle Istituzioni europee per il 2021 presentato dalla ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – Tornare a un umanesimo che porti l’uomo al centro delle relazioni economiche e a riscoprire la propria socialità. È il messaggio lanciato da Marcello, vicepresidente dell’accademia Europae presidente nazionale, intervenuto questa mattina a un incontroconfederazione. “Tra le conseguenze del Covid-19 ci dovrebbe essere una riflessione sociologica legata all’uomo animale sociale e politico che ha perso la sua socialità a dispetto di un’epidemia che ha messo a rischio la sua esistenza. Dunque, è fondamentale fare più incontri con le istituzioni e utilizzare l’accademia che ormai ha nome e prestigio per portare avanti queste iniziative”, ha spiegato. In merito al programma delle Istituzioni europee per ilpresentato dalla ...

gualtierieurope : Cordiale telefonata con @JanetYellen, Segretaria al Tesoro dell’Amministrazione Biden. Reciproca volontà di collabo… - ilfoglio_it : Tutti sanno che #Bonafede non sarà più ministro della Giustizia e che la sua agenda è destinata a essere come minim… - LaPravdania : @GaIadhrim scherzi a parte, prima della sconfitta di Marine, Salvini imponeva la sua agenda politica (in buona fede… - GianelleMauriz7 : RT @RossellaMuroni: Lo #svilupposostenibile è finalmente entrato nell'agenda politica e culturale del Paese, ma bisogna stare molto attent… - Sakurauchi_Hime : RT @italiadeidolori: Alleghiamo pure la conventicola 'dei vostri eroi' che lavorano remissivi e proni in funzione di Agenda 2030 in nome de… -

Ultime Notizie dalla rete : Agenda della Governo: Fassina, entrino anche Lega e Fdi

...condivisione bipartisan della questione decisiva della collocazione europea". Così Stefano Fassina (Leu) a Ore14 su Rai2. "Comunque - prosegue - , è ridicolo puntare a dare a Mario Draghi l'agenda ...

Agenda della Commissione europea 2021: intervento di Pacifico (Anief) al CESI

Marcello Pacifico ha messo in evidenza l'impegno della Commissione europea sui temi della transizione verde e della digitalizzazione e la necessità che anche la Commissione Cesi sviluppi questi ...

Entra nella fase operativa l'”Agenda della Disabilità in Italia” Superando.it Governo: Fassina, entrino anche Lega e Fdi

"È un grave errore politico puntare a un "Governo Ursula", ossia fare del Governo del Presidente, affidato ad una personalità super partes come Mario Draghi, un governo di una parte. (ANSA) ...

Napoli, al via il primo progetto dell’Osservatorio Ambientale ARPAC: L’educazione civica nelle scuol

NAPOLI - Oggi 5 febbraio alle ore 12.00 presso la sede dell’Arpac, il Direttore generale dell’Arpac Avv. Luigi Stefano Sorvino, il Presidente di Città della Scienza Prof. Riccardo Villari e il Preside ...

...condivisione bipartisanquestione decisivacollocazione europea". Così Stefano Fassina (Leu) a Ore14 su Rai2. "Comunque - prosegue - , è ridicolo puntare a dare a Mario Draghi l'...Marcello Pacifico ha messo in evidenza l'impegnoCommissione europea sui temitransizione verde edigitalizzazione e la necessità che anche la Commissione Cesi sviluppi questi ..."È un grave errore politico puntare a un "Governo Ursula", ossia fare del Governo del Presidente, affidato ad una personalità super partes come Mario Draghi, un governo di una parte. (ANSA) ...NAPOLI - Oggi 5 febbraio alle ore 12.00 presso la sede dell’Arpac, il Direttore generale dell’Arpac Avv. Luigi Stefano Sorvino, il Presidente di Città della Scienza Prof. Riccardo Villari e il Preside ...