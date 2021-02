ActOut | 185 attori fanno coming out | “Usciamo allo scoperto insieme per cambiare la società”

Leggi su biccy

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Non 1, non 2, ma ben 185outper scuotere il mondo del cinema e dare vita ad un cambiamento, per questo è nato il movimento. Quasi 200tedeschi hanno deciso di usciresul magazine SZ (alcuni in realtà hanno fattoout da poco) per avere la massima visibilità e cercare di abbattere il muro della discriminazione. “Siamo qui e siamo in tanti! Siamoche si identificano come lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer o persone non binarie. Fino ad ora, non siamo stati in grado di essere aperti sulla nostra vita privata senza temere conseguenze professionali. Troppo spesso, molti di noi sono stati avvertiti – sia da manager, agenti di casting, colleghi, produttori, editori, ...