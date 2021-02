Accoltellamenti in Scozia, morto uomo al volante veicolo (Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ di due donne accoltellate a morte, di 39 e 24 anni, e di un 40enne perito in uno schianto stradale alla guida di una vettura il bilancio del triplice “incidente” avvenuto ieri sera a Kilmarnock, in Scozia. Lo ha precisato oggi in un briefing la polizia locale, senza per ora rendere i nomi delle vittime né chiarire se l’uomo fosse il sospetto accoltellatore, e limitandosi ad aggiungere che indagini sono in corso per determinare il contesto dei tre fatti, “legati fra loro”. Il primo accoltellamento è avvenuto nel parcheggio di un ospedale cittadino e il secondo in Portland Street, a due miglia di distanza circa. Mentre l’incidente fatale per l’uomo al volante del veicolo (apparentemente in fuga) si è verificato sulla strada C50, in uscita dalla città. “Alcune aree restano transennate e stiamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ di due donne accoltellate a morte, di 39 e 24 anni, e di un 40enne perito in uno schianto stradale alla guida di una vettura il bilancio del triplice “incidente” avvenuto ieri sera a Kilmarnock, in. Lo ha precisato oggi in un briefing la polizia locale, senza per ora rendere i nomi delle vittime né chiarire se l’fosse il sospetto accoltellatore, e limitandosi ad aggiungere che indagini sono in corso per determinare il contesto dei tre fatti, “legati fra loro”. Il primo accoltellamento è avvenuto nel parcheggio di un ospedale cittadino e il secondo in Portland Street, a due miglia di distanza circa. Mentre l’incidente fatale per l’aldel(apparentemente in fuga) si è verificato sulla strada C50, in uscita dalla città. “Alcune aree restano transennate e stiamo ...

