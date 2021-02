A Torino è nato il primo corso universitario dedicato al diritto lgbt+ (Di venerdì 5 febbraio 2021) (foto: Unsplash.com)Forse ne siamo poco consapevoli, ma quando i temi che toccano la comunità lgbt+ entrano nel dibattito pubblico, spesso lo fanno attraverso la lente dei diritti e della legge. Succedeva molto spesso nei dibattiti sulle unioni civili, istituite dalla legge Cirinnà nel 2016, e capita nuovamente ora che la legge sull’omolesbotransfobia sta affrontando il suo iter di approvazione. Si ripropone anche per aspetti più specifici: cosa implicano da un punto di vista legale e normativo il poliamore o le persone transessuali che purtroppo devono scontare un periodo detentivo quando ancora non hanno concluso la propria transizione? E ancora: quante questioni si affollano intorno alle norme che regolano – e in alcuni casi non regolano – l’omogenitorialità o la gestazione per altri? In che termini l’orientamento sessuale o di genere può fondare una domanda di ... Leggi su wired (Di venerdì 5 febbraio 2021) (foto: Unsplash.com)Forse ne siamo poco consapevoli, ma quando i temi che toccano la comunitàentrano nel dibattito pubblico, spesso lo fanno attraverso la lente dei diritti e della legge. Succedeva molto spesso nei dibattiti sulle unioni civili, istituite dalla legge Cirinnà nel 2016, e capita nuovamente ora che la legge sull’omolesbotransfobia sta affrontando il suo iter di approvazione. Si ripropone anche per aspetti più specifici: cosa implicano da un punto di vista legale e normativo il poliamore o le persone transessuali che purtroppo devono scontare un periodo detentivo quando ancora non hanno concluso la propria transizione? E ancora: quante questioni si affollano intorno alle norme che regolano – e in alcuni casi non regolano – l’omogenitorialità o la gestazione per altri? In che termini l’orientamento sessuale o di genere può fondare una domanda di ...

