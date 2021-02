A Olbia partono i lavori per la nuova pista ciclabile e pedonale fotovoltaica

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Visited 52 times, 52 visits today) Notizie Simili: Entusiasmo e grandi novità per il calcio sardo,… Come organizzare la propria campagna marketing con… Gli adolescenti bevono meno ...

Il progetto del Cipnes a. Ai lavori per la costruzione dei 3,5 chilometri di pista ciclabile e running fotovoltaica ideata dal Cipnes con un progetto innovativo ed ecosostenibile. Lunedì 8 febbraio 2021, alle ore ...La regular season dell'Hermaeasi chiude con una sconfitta al tie break contro la Lpm Bam ... Ancora senza Korhonen, Coulibaly e Ciani, le biancobùcon Stocco al palleggio, Zonta opposto, ...La prova italiana del Mondiale WRC è definita, definitiva. Innovativa. In volo sulla Sardegna del Nord, il Power Stage che non farà rimpiangere l’ormai leggendaria Argentiera. Formula, “densità” di co ...Dopo Livorno il fantasista salterà anche la partita contro la Carrarese di domenica. Si spera di recuperarlo per il match con la Pistoiese. Intanto si ferma De Respinis e Visconti è in dubbio ...