A Genova apre il Museo nazionale dell’emigrazione italiana

(Di venerdì 5 febbraio 2021) GENOVA – Memoria, inclusione e democrazia. Sono le tre parole chiave che caratterizzeranno il Museo nazionale dell’emigrazione italiana, che aprirà i battenti tra fine anno e i primi mesi del 2022, alla Commenda di Pre’ di Genova, storico punto di ricovero dei pellegrini diretti in Terra Santa nel XII secolo. Questa mattina la presentazione dei lavori, per un importo di circa 5,3 milioni, tra fondi pubblici e investimenti della Fondazione San Paolo. E arriva già la prima sfida: far partecipare all’inaugurazione Jill Biden, la first lady statunitense. A lanciarla è Paolo Masini, presidente del comitato d’indirizzo del Mei e rappresentante del ministero dei Beni culturali: “Ha origini italiane, il nonno era un migrante di Messina”.

