A Draghi servono i voti e gli incapaci giallorossi diventano competenti. Ministri uscenti verso la riconferma. A Italia Viva adesso i 5S piacciono (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tutti dentro o quasi. La maggioranza che sosteneva il Conte 2 e buona parte del centrodestra. Appena il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dato l'incarico di comporre un nuovo esecutivo a Mario Draghi i grandi attriti sui programmi sono scomparsi e non si parla più neppure di incompetenti. Anzi gli incompetenti sembrano improvvisamente diventati estremamente competenti. L'ex governatore della Bce sta mettendo su una squadra tecnico-politica, coinvolgendo gli stessi esponenti del Movimento 5 Stelle, e i tanti che bollavano i pentastellati come incapaci, a partire da Matteo Renzi, sembrano ora ritenerli Ministri validissimi. IL PUNTO. Il vero obiettivo della crisi, se mai fossero servite conferme, sembra ormai evidente fosse Giuseppe Conte. Troppo ricco poi il piatto del ...

