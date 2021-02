A Bergamo Coripet ed Esselunga insieme per il riciclo di bottiglie in Pet (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) - A seguito dell'intesa siglata tra il comune di Bergamo e Coripet, volta all'installazione degli eco-compattatori in tutto il territorio urbano per avviare in città il processo 'bottle to bottle' ossia generare, da bottiglie usate, Rpet per realizzare nuove bottiglie, da sabato 6 febbraio nei negozi Esselunga di Bergamo, in via San Bernardino, in via Corridoni e, nel quartiere Celadina, in via Borgo Palazzo, saranno attivi tre eco-compattatori per la raccolta di bottiglie in Pet. Il meccanismo di raccolta prevede che i clienti di Esselunga, mediante l'App Coripet o la Carta Fìdaty Esselunga, possano accedere alla macchina, inserire le bottiglie, che devono essere vuote, non schiacciate, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) - A seguito dell'intesa siglata tra il comune di, volta all'installazione degli eco-compattatori in tutto il territorio urbano per avviare in città il processo 'bottle to bottle' ossia generare, dausate, Rpet per realizzare nuove, da sabato 6 febbraio nei negozidi, in via San Bernardino, in via Corridoni e, nel quartiere Celadina, in via Borgo Palazzo, saranno attivi tre eco-compattatori per la raccolta diin Pet. Il meccanismo di raccolta prevede che i clienti di, mediante l'Appo la Carta Fìdaty, possano accedere alla macchina, inserire le, che devono essere vuote, non schiacciate, ...

