A 41 anni dal terremoto, Scafati riceve 114mila euro; plaudono sindaco e M5S (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiScafati (Sa) – Nelle scorse ore le deputate del Movimento 5 Stelle Virginia Villani e Teresa Manzo hanno incontrato il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati “per segnalare una grande opportunità per il Comune: lo sblocco dei fondi destinati al finanziamento delle opere di ricostruzione post sisma dell’Irpinia e del Salernitano (L.219/81) grazie ad un emendamento approvato dal M5S alla Legge di Bilancio 2021; a Scafati, nel caso specifico, sono destinati 113.800,36 euro”. 41 anni dopo il sisma, quindi, arriva una parte dei fondi. Le deputate pentastellate Virginia Villani e Teresa Manzo evidenziano: “Abbiamo segnalato al sindaco la disponibilità di poter usufruire dei fondi relativi alla legge 219/81. Il Comune di Scafati ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – Nelle scorse ore le deputate del Movimento 5 Stelle Virginia Villani e Teresa Manzo hanno incontrato ildi, Cristoforo Salvati “per segnalare una grande opportunità per il Comune: lo sblocco dei fondi destinati al finanziamento delle opere di ricostruzione post sisma dell’Irpinia e del Salernitano (L.219/81) grazie ad un emendamento approvato dal M5S alla Legge di Bilancio 2021; a, nel caso specifico, sono destinati 113.800,36”. 41dopo il sisma, quindi, arriva una parte dei fondi. Le deputate pentastellate Virginia Villani e Teresa Manzo evidenziano: “Abbiamo segnalato alla disponibilità di poter usufruire dei fondi relativi alla legge 219/81. Il Comune di...

