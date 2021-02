5G | Tim sposa l’O-Ran Cosa c’è dietro la svolta di Gubitosi

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Un piccolo, grande passo in casa Tim. L’azienda guidata da Luigiha siglato un Memorandum of understanding (Mou) con Deutsche Telekom AG, Orange S.A., Telefónica S.A. e Vodafone Group Plc per promuovere la tecnologia O-Ran (Open-Radio Access Network). La scelta di Tim di aprire ufficialmente allo sviluppo della nuova tecnologia, spiega il gruppo in una nota, rafforza “il suo impegno nello sviluppo di soluzioni innovative per la rete ultrabroadband mobile che, sfruttando architetture virtualizzate aperte, abilita una comunicazione sempre più agile, flessibile, sicura e funzionale alla diffusione dei servizi digitali 5G”. “O-Ran” è un modello di mercato delle telecomunicazioni basato su standard di accesso aperto per l’interoperabilità non più “proprietario” come quello attuale. La convinzione alla base dell’O-Ran è che “aprendo” interfacce e protocolli fra i ...