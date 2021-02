53 anni Comunità SantìEgidio | domenica messa a Santa Matia in Trastevere

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – Domani, sabato 6 febbraio, nel rispetto delle norme anti-Covid, sara’ comunque festa nella basilica diMaria inper il popolo di Sant’Egidio che ricordera’ i suoi 53in una celebrazione con il cardinale Matteo Maria Zuppi. Una festa diversa, perche’ non potra’ quest’anno manifestarsi con grandi raduni, come accaduto in passato, ma ugualmente partecipata, online e, in modo diffuso, in tutti i paesi del mondo in cui e’ presente la Comunita’, da gente di ogni eta’ e condizione sociale insieme ai tanti poveri che le sono amici e che negli ultimi mesi ha vissuto maggiori sofferenze per gli effetti, non solo sanitari, ma sociali ed economici della pandemia: i senza fissa dimora che vivono un inverno piu’ lungo e difficile, gli anziani, a partire da chi e’ solo e da chi risiede negli istituti, le tante famiglie ...