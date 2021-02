5 febbraio 1991 | i Queen pubblicano Innuendo | l’ultimo album…

(Di venerdì 5 febbraio 2021)album deiè stato pubblicato il 5è il passo d’addio di Freddie Mercury. Trent’anni fa veniva pubblicato, album deidella band inglese. L’albumIl 5, dunque, la Parlophone pubblica il 14° album del gruppo di Freddie Mercury. La copertina diè ispirata alle illustrazioni di J.J. Grandville, in particolare tratto da L’Autre monde. https://www.youtube.com/watch?v=g2N0TkfrQhYLa realizzazione Le registrazioni del disco ebbero inizio nel mese di marzo del 1989 quando, appena terminate le sessioni per l’album precedente, Freddie Mercury tornò subito in sala di registrazione, ...

Nel 1991 uscì 'Innuendo', ultimo album dei Queen prima della morte di Freddie Mercury.