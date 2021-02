249mila dosi di vaccino AstraZeneca arrivano domani in Italia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dovevano arrivare il 15 febbraio e invece sono attese per lunedì le prime 249mila dosi di vaccino AstraZeneca che saranno subito distribuite in tutta Italia, in 293 centri di somministrazione. E da ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dovevano arrivare il 15 febbraio e invece sono attese per lunedì le primediche saranno subito distribuite in tutta, in 293 centri di somministrazione. E da ...

AnnaMar74773335 : RT @Agenzia_Ansa: #Vaccini: 249mila dosi #AstraZeneca arrivano domani in Italia In anticipo rispetto previsioni. A breve poi consegna nei C… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: #Vaccini: 249mila dosi #AstraZeneca arrivano domani in Italia In anticipo rispetto previsioni. A breve poi consegna nei C… - EdoardoQuaquini : RT @Agenzia_Ansa: #Vaccini: 249mila dosi #AstraZeneca arrivano domani in Italia In anticipo rispetto previsioni. A breve poi consegna nei C… - infoitsalute : Vaccini, Arcuri: Domani arrivano prime 249mila dosi AstraZeneca - Agenzia_Ansa : #Vaccini: 249mila dosi #AstraZeneca arrivano domani in Italia In anticipo rispetto previsioni. A breve poi consegna… -