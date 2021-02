Zingaretti: “Lavoriamo tutti insieme per un governo di chiaro stampo europeista” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Il confronto inizierà domani, io credo che possiamo entrare in questa fase con una linea chiara e una proposta di governo credibile per l’Italia. Un sostegno al tentativo in corso del presidente Draghi, un contributo per una maggioranza ampia e europeista e messa in campo di contenuti per un’azione di governo per una riscossa e ripartenza dell’Italia”. Zingaretti: “Lavorare per garantire a Draghi una maggioranza e un profilo forte” Così come accade nelle altre formazioni politiche in vista delle consultazioni, anche il Pd si è riunito per fare il punto della situazione e, come ha affermato il segretario, Nicola Zingaretti, “Lavorare per garantire al professor Draghi una maggioranza e un profilo programmatico forte per affrontare i problemi che l’Italia ha davanti”. Zingaretti: ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Il confronto inizierà domani, io credo che possiamo entrare in questa fase con una linea chiara e una proposta dicredibile per l’Italia. Un sostegno al tentativo in corso del presidente Draghi, un contributo per una maggioranza ampia ee messa in campo di contenuti per un’azione diper una riscossa e ripartenza dell’Italia”.: “Lavorare per garantire a Draghi una maggioranza e un profilo forte” Così come accade nelle altre formazioni politiche in vista delle consultazioni, anche il Pd si è riunito per fare il punto della situazione e, come ha affermato il segretario, Nicola, “Lavorare per garantire al professor Draghi una maggioranza e un profilo programmatico forte per affrontare i problemi che l’Italia ha davanti”.: ...

