Zingaretti a La7: "Berlusconi nel governo Draghi insieme a noi? Penso che vada bene nello spirito dei partiti europeisti"

"Belusconi nel futuro governo Draghi insieme a voi va bene?". "Penso di sì, nello spirito che c'è dei partiti europeisti". Risponde così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Lilli Gruber, che a Otto e mezzo, su La7, gli chiede se il suo partito accetterebbe la presenza del leader di Forza Italia nell'esecutivo guidato dall'ex presidente della Bce. "Penso che le forze politiche debbano avere, con naturalezza, un dibattito interno – ha continuato Zingaretti – questo è lo spirito giusto e positivo nel quale bisogna stare senza approcci ideologici ma anche con la chiarezza dei contenuti".

