Zaki: oltre 100mila firme online per cittadinanza italiana (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ha superato 100mila firme una petizione online, lanciata il 2 gennaio sulla piattaforma Change.org dalla community 'Station to Station' e diretta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ha superatouna petizione, lanciata il 2 gennaio sulla piattaforma Change.org dalla community 'Station to Station' e diretta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per ...

... per chiedere la cittadinanza italiana onoraria per Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna detenuto in Egitto. A quasi un anno dalla carcerazione del ricercatore, l'...

Oltre a tanti cittadini comuni, spesso ragazze accusate di immoralità per i video pubblicati sui social network. Ma quella di Patrick Zaki è una storia anche italiana, non solo egiziana. Perché ...

A un anno dall'arresto scatta lappello a Mattarella per favorire la liberazione in Egitto. le città italiane si tingeranno di giallo come chiesto da Amnesty ...

Il conferimento della cittadinanza italiana sarebbe un segnale fortissimo, sappiamo che la procedura è molto lunga, ma sappiamo che con un gesto super partes potrebbe diventare realtà". (ANSA).

