Yoshiro Mori, presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, è stato molto criticato per alcuni commenti sessisti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020, Yoshiro Mori, è stato molto criticato per aver fatto commenti sessisti durante un incontro online con il Comitato olimpico giapponese, mercoledì 3 febbraio. Riferendosi alla proposta del Comitato di includere Leggi su ilpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ildeldi2020,, èper aver fattodurante un incontro online con ilolimpico giapponese, mercoledì 3 febbraio. Riferendosi alla proposta deldi includere

RaiNews : 'Le riunioni a cui partecipano troppe donne in genere vanno avanti più del necessario' ha detto il presidente del c… - LIRRIVERENTE3 : Tokyo 2020: Mori, 'no a riunioni con troppe donne' Parole presidente comitato organizzatore sollevano disappunto '… - peterkama : Tokyo 2020: Mori, 'no a riunioni con troppe donne' Parole presidente comitato organizzatore sollevano disappunto '… - ilpost : Yoshiro Mori, presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, è stato molto criticato per alcuni co… - Vivarleonalbert : RT @RaiNews: 'Le riunioni a cui partecipano troppe donne in genere vanno avanti più del necessario' ha detto il presidente del comitato oli… -