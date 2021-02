World Cancer Day | l’Ue prepara il piano per le etichette anti-cancro su cibo e bevande

(Di giovedì 4 febbraio 2021)Day, l’Unione europea stano ilper lesu cibi e. Arriverà nel 2022-2023 (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)Oggi si celebra ilDay, la giornata mondiale contro il. A tal proposito l’Unione Europea starebbendo unper 2022-2023. Pronte l’inserimento disu cibi e, ma non solo. La commissione europea, nello specifico, ha disposto undi etichettatura nutrizionale obbligatoria per indicare quali siano le ...

Ogni 4 Febbraio si celebra ilDay (WDC), ovvero la Giornata mondiale contro il cancro, creato 21 anni fa con lo scopo di aumentare la consapevolezza su una condizione patologica da tutti definita " il male del secolo "...Imparare a conoscerlo per batterlo IlDay è promosso dalla UICC - Union for InternationalControl e sostenuta dall' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) . Lo slogan della ...World Cancer Day, l'Unione europea sta preparano il piano per le etichette anti-cancro su cibi e bevande. Arriverà nel 2022-2023 ...Oltre 2 milioni di esami di screening in meno nei primi 9 mesi del 2020: i ritardi nelle diagnosi precoci possono causare un aumento della mortalità. Servono più fondi per prevenzione e assistenza dom ...