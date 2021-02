World Cancer Day | basta un’ecografia per salvarti la vita

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi ricorre ilDay, la Giornata Mondiale contro il Cancro. Promossa dall’Unione Internazionale Contro il Cancro e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, vuole esortare le persone a riflettere su cosa è il cancro ma soprattutto, su cosa ognuno di noi può fare per combatterlo.Day – Photo Credits: pharmastar.itOgni anno infatti, durante ilDay, vengono organizzati eventi ed attività in tutto il mondo, al fine di sensibilizzare più persone possibili alla prevenzione e ad uno stile disano. Nel 2020, in Italia sono state effettuate circa 377.000 nuove diagnosi di tumore, 6mila in più rispetto al 2019. I cinque tumori più diffusi sono al colon-retto, al polmone, alla prostata, alla vescica e alla mammella. In ...

Ognuno di noi può fare la sua parte contro i tumori. È questo il messaggio globale delDay, la Giornata mondiale contro il cancro , che si celebra ogni anno il 4 febbraio. " I Am and I Will " è lo slogan adottato per il triennio 2019 - 2021 per invitare tutti i cittadini a ...... organizzato dalla società scientifica in forma virtuale oggi, in occasione della Giornata Mondiale contro il cancro (Day). "I am and I will" Nel 2020, nel mondo, sono stati stimati ...Dott. Giordano Beretta, Presidente AIOM: “I ritardi nelle diagnosi precoci possono causare un aumento della mortalità. I programmi di prevenzione siano riavviati quanto prima e finanziati con più riso ...Paolo Veronesi in occasione del World Cancer Day 2021 ricorda la doppia emergenza in cui stanno vivendo i malati di cancro ...