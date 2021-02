Willy Monteiro Duarte | i fratelli Bianchi accusati di omicidio volontario insieme a Pincarelli e Belleggia

repubblica : Il sorriso di Willy sulla palazzina dove abitava: il murale di Lucamaleonte - romatv : Continua la preparazione dell’@OfficialASRoma in vista di #JuveRoma ??????? 20 anni fa la doppietta di @GBatistutaOK… - LuciaLaVita1 : RT @fcolarieti: Svolta nelle indagini sulla morte di Willy Monteiro Duarte. Contestato l’omicidio volontario ai quattro pestatori di Collef… - FEMsrl : Omicidio Willy Monteiro Duarte, ai fratelli Bianchi contestato l'omicidio volontario - mangalles : RT @eziomauro: Omicidio Willy Monteiro Duarte, ai fratelli Bianchi contestato l'omicidio volontario -

Ultime Notizie dalla rete : Willy Monteiro

Si aggrava la posizione dei quattro accusati per la morte diDuarte , il 21enne ucciso nel settembre scorso a Colleferro (Roma) nel tentativo di difendere un amico coinvolto in una rissa. I fratelli Gabriele e Marco Bianchi , insieme a Mario ...Restano in carcere i responsabili della morte diDuarte . Per i quattro assassini del 21enne, infatti, non ci sarà possibilità di riti alternativi. L'ipotesi di reato formulata dalla procura di Velletri è di omicidio volontario , non ...L’omicidio di Willy Monteiro Duarte fu «omicidio volontario». I fratelli Bianchi, esperti dell’arte marziale Mma , arrivati sul posto, si unirono ai due compaesani Pincarelli e Belleggia per il solo ...Respinte le ipotesi di rito alternativo o sconto di pena per i quattro autori dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, morto lo scorso 5 settembre.